Хор из Пыталово стал победителем Северо-Западного фестиваля творчества Университетов третьего возраста

15:52, 19 октября 2017, ПАИ

С 17 по 18 октября в Санкт-Петербурге состоялся Северо-Западный фестиваль творчества Университетов третьего возраста. Самодеятельный хоровой коллектив из Пыталово «С песней по жизни» был награжден высшей наградой фестиваля - Дипломом лауреата фестиваля I степени, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения Пенсионного Фонда России по Псковской области.

Фестиваль собрал творческие коллективы из семи регионов Северо-Западного округа, занимающихся на факультетах университетов третьего возраста. Город Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Архангельская области, Республики Коми и Карелия – такова география участников фестиваля. Творческие коллективы представляли свои регионы по тематике: «Край ты мой, родимый край» в номинациях: вокальное/ хоровое исполнение, танцевальное исполнение, актерское мастерство.

В номинации «вокальное/ хоровое исполнение» участвовали коллективы из всех семи регионов Северо-Западного округа. От Университета третьего возраста Псковской области в этой номинации выступал самодеятельный хоровой коллектив «С песней по жизни» из Пыталово под управлением заслуженного работника культуры Российской Федерации Маргариты Михайловой с вокальной композицией из песен о Псковщине. Исполнительское мастерство Пыталовского коллектива высоко оценило жюри фестиваля.

«Региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» по Псковской области поздравляет самодеятельный хоровой коллектив «С песней по жизни» с победой в фестивале и желает неугасимой творческой энергии, долгих лет плодотворной деятельности, вдохновения и дальнейших творческих успехов», - отметили в Пенсионном Фонде.

Организатор фестиваля - Комитет по социальной защите населения Ленинградской области.