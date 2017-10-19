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Общество

Хор из Пыталово стал победителем Северо-Западного фестиваля творчества Университетов третьего возраста

С 17 по 18 октября в Санкт-Петербурге состоялся Северо-Западный фестиваль творчества Университетов третьего возраста. Самодеятельный хоровой коллектив из Пыталово «С песней по жизни» был награжден высшей наградой фестиваля - Дипломом лауреата фестиваля I степени, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения Пенсионного Фонда России по Псковской области.

Фестиваль собрал творческие коллективы из семи регионов Северо-Западного округа, занимающихся на факультетах университетов третьего возраста. Город Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Архангельская области, Республики Коми и Карелия – такова география участников фестиваля. Творческие коллективы представляли свои регионы по тематике: «Край ты мой, родимый край» в номинациях: вокальное/ хоровое исполнение, танцевальное исполнение, актерское мастерство.

В номинации «вокальное/ хоровое исполнение» участвовали коллективы из всех семи регионов Северо-Западного округа. От Университета третьего возраста Псковской области в этой номинации выступал самодеятельный хоровой коллектив «С песней по жизни» из Пыталово под управлением заслуженного работника культуры Российской Федерации Маргариты Михайловой с вокальной композицией из песен о Псковщине. Исполнительское мастерство Пыталовского коллектива высоко оценило жюри фестиваля.

«Региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» по Псковской области поздравляет самодеятельный хоровой коллектив «С песней по жизни» с победой в фестивале и желает неугасимой творческой энергии, долгих лет плодотворной деятельности, вдохновения и дальнейших творческих успехов», - отметили в Пенсионном Фонде.

Организатор фестиваля - Комитет по социальной защите населения Ленинградской области.

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