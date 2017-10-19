Ночная температура 20 октября в Псковской области опустится до -1 градуса

16:03, 19 октября 2017, ПАИ

20 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью: -1…+4, днем: +5…+10.

Атмосферное давление низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.