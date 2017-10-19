0
15:55
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
15:32
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
15:00
Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:16
Врач из Луганска вошла в число претендентов на премию «Народное признание»
14:13
Торжественное собрание в честь Дня работника сельского хозяйства в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:53
Лучшие работники сельского хозяйства Псковской области получили награды и благодарности
12:20
Тайны закулисья конкурса «Мисс Псков» увидят зрители Рен-ТВ 19 октября
Еще новости
Общество

Ночная температура 20 октября в Псковской области опустится до -1 градуса

20 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью: -1…+4,  днем: +5…+10.

Атмосферное давление низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
19 октября 2017
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
19 октября 2017
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
19 октября 2017
Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Врач из Луганска вошла в число претендентов на премию «Народное признание»
19 октября 2017
Врач из Луганска вошла в число претендентов на премию «Народное признание»
Торжественное собрание в честь Дня работника сельского хозяйства в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 октября 2017
Торжественное собрание в честь Дня работника сельского хозяйства в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Лучшие работники сельского хозяйства Псковской области получили награды и благодарности
19 октября 2017
Лучшие работники сельского хозяйства Псковской области получили награды и благодарности
Тайны закулисья конкурса «Мисс Псков» увидят зрители Рен-ТВ 19 октября
19 октября 2017
Тайны закулисья конкурса «Мисс Псков» увидят зрители Рен-ТВ 19 октября
Итоги туристического сезона подведет сегодня эксперт в прямом эфире ПАИ-live
19 октября 2017
Итоги туристического сезона подведет сегодня эксперт в прямом эфире ПАИ-live

Идет загрузка...