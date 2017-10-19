Более 40 заявок поступило в УГХ Пскова на участие в программе «Формирование комфортной городской среды»

16:13, 19 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 19 октября, состоялось рабочее совещание с управляющими организациями Пскова. Специалисты Управления городского хозяйства (УГХ) напомнили, что подача заявок на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» на пятилетний период завершится 1 ноября. На данный момент в УГХ поступило 46 заявок от жителей разных районов города на благоустройство дворов и общественных территорий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

После завершения приема заявок, в течение 10 дней, они будут переданы в общественную комиссию по осуществлению контроля и координации реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» для проведения общественного обсуждения.

Кроме того, для участников программы предусматриваются следующие виды благоустройства территории: асфальтирование тротуаров, внутридомовых проездов, оборудование парковок для автомобилей, установку урн, скамеек, обеспечение освещенности придомовых территорий в темное время суток.

Заявку на участие в программе можно подать в УГХ в отдел по обращению граждан (Яна Фабрициуса, 6а). Справки по телефонам: 29-15-03, 29-15-02.

Напомним, в Пскове на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году выделено около 40 миллионов рублей. Благоустраивается 13 дворовых и 4 общественных территории.