В Псковской области появились новые туристические маршруты

15:26, 19 октября 2017, ПАИ

«Типичный турист снова приезжает к нам на 2-3 выходных дня по стандарт треугольнику Псков - Печоры - Пушкинские Горы. Но есть и нестандартные маршруты - Талабские острова, Порхов, Остров», - рассказала в прямом эфире проекта ПАИ-live председатель общественного совета по туризму при комитете по культуре Псковской области, директор одного из псковских турагентств Светлана Баранова.

По ее словам, интересные объекты появляются в районах области. В частности, речь идет о музеях в Порхове, Дно, Дедовичах, где создают уникальные программы.

Светлана Баранова рассказала, что новый маршрут в Ореховно (это красивейший парк в Пустошкинском районе) так хорош, что «никто не верит, что это находится в Псковской области».

«У Псковской области такая специфика, что наш «высокий сезон» заканчивается после ноябрьских школьных каникул. Наш сезон длится с мая по ноябрь, так как пушкинская золотая осень - тот период, когда в октябре у нас туристов бывает больше, чем в июне», - напомнила она.