Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов

15:32, 19 октября 2017, ПАИ

Этим летом маршрут на Талабы вышел на новый уровень, заявила председатель общественного совета по туризму при комитете по культуре Псковской области, директор одного из псковских турагентств Светлана Баранова в прямом эфире проекта ПАИ-live.

«Мунципальный катер плохо справлялся с потоком туристов», - заметила С. Баранова и сообщила о том, что в этом году сложилась четкая схема: автобус до Толбы из Пскова, транспортировка на новом катере. Также она обратила внимание на то, что на острове Залита появился ресторан с комплексными обедами, а местные жители рассказывают об особенностях жизни на острове.

«Поэтому, думаю, до 3 тысяч псковичей посетили Талабские острова. Были перевозки и для иногородних туристов. Можно говорить, что теперь это готовый турпродукт», - резюмировала Светлана Баранова.

Кроме того, она отметила, что проект «Все в Псков», придуманный для программы «Дети России» и подпрограммы «Псков. Духовные истоки», шагнул далеко за пределы региона: «Эта идея шагает по стране: проходят конкурсы селфи, рисунков, эссе».



