Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
Этим летом маршрут на Талабы вышел на новый уровень, заявила председатель общественного совета по туризму при комитете по культуре Псковской области, директор одного из псковских турагентств Светлана Баранова в прямом эфире проекта ПАИ-live.
«Мунципальный катер плохо справлялся с потоком туристов», - заметила С. Баранова и сообщила о том, что в этом году сложилась четкая схема: автобус до Толбы из Пскова, транспортировка на новом катере. Также она обратила внимание на то, что на острове Залита появился ресторан с комплексными обедами, а местные жители рассказывают об особенностях жизни на острове.
«Поэтому, думаю, до 3 тысяч псковичей посетили Талабские острова. Были перевозки и для иногородних туристов. Можно говорить, что теперь это готовый турпродукт», - резюмировала Светлана Баранова.
Кроме того, она отметила, что проект «Все в Псков», придуманный для программы «Дети России» и подпрограммы «Псков. Духовные истоки», шагнул далеко за пределы региона: «Эта идея шагает по стране: проходят конкурсы селфи, рисунков, эссе».