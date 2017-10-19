10-15% составляет доля детского туризма в общем потоке гостей Псковской области

15:37, 19 октября 2017, ПАИ

Несмотря на значимость детского туризма для Псковской области, его доля в общем потоке туристов составляет 10-15%, рассказала председатель общественного совета по туризму при комитете по культуре Псковской области, директор одного из псковских турагентств Светлана Баранова в прямом эфире проекта ПАИ-live.

«Причина такой небольшой цифры - зарегулированность таких поездок, масса согласований. Дамокловым мечом висит то, что автобусы, перевозящие школьников, не должны быть старше 10 лет. Введение этого правила постоянно отодвигается. Новый срок - с 1 января 2018 года. Причем всякий раз о передвижках мы узнаем постфактум, уже после оплаченных штрафов», - пояснила собеседница агентства.

Она также отметила, что индивидульным перевозчикам сменить автобус на новый за 8 млн рублей чрезвычайно сложно, с учетом того, что это нерегулярные перевозчики.