Представитель туриндустрии о подготовке Пскова к Ганзе-2019: Пока мы на самой начальной стадии

15:36, 19 октября 2017, ПАИ

«Пока количество гостей на Ганзу заботит лишь туроператоров и отели. Нет среза: сколько у нас номеров вообще. Пока мы на самой начальной стадии подготовки», - рассказала в прямом эфире проекта ПАИ-live председатель общественного совета по туризму при комитете по культуре Псковской области, директор одного из псковских турагентств Светлана Баранова.

По ее словам, «30 тысяч гостей мы, конечно, в Пскове принять не сможем. Придется использовать и Печоры, и Изборск, и Остров, но это не слишком облегчит ситуацию. Пока это проблема».

При этом, отметила Светлана Баранова, у самих представителей турбизнеса «появилось понимание, что Ганза для туриндустрии - очень важное событие», и что «как мы к нему подготовимся, какую рекламу проведем, какие объекты подготовим, - то на чем туроператорам, отельерам предстоит работать».