Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
Сегодня, 19 октября, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала председатель Общественного совета Псковской области по туризму Светлана Баранова.
Изменения в туристическом потоке в Псковскую область, 10-летние автобусы как «домоклов меч» для местной туриндустрии, акция «Все в Псков» пошла в народ, блогеры как двигатель туризма, вело-Великие Луки, новый уровень Талабских островов и ганзейская проверка — где будут жить и что есть 30 тысяч туристов, - неокторые темы из эксклюзивного интервью с Светланой Барановой.