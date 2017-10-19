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Общество

Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)

Сегодня, 19 октября, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала председатель Общественного совета Псковской области по туризму Светлана Баранова.

Изменения в туристическом потоке в Псковскую область, 10-летние автобусы как «домоклов меч» для местной туриндустрии, акция «Все в Псков» пошла в народ, блогеры как двигатель туризма, вело-Великие Луки, новый уровень Талабских островов и ганзейская проверка — где будут жить и что есть 30 тысяч туристов, - неокторые темы из эксклюзивного интервью с Светланой Барановой.

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