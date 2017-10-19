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Политика

Подписан указ о снижении президентской зарплаты в 2018 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении снижения зарплаты высшим государственным чиновникам на 10%, сообщает Lenta.ru.

Под сокращения в 2018 году подпадают президент, премьер-министр, вице-премьеры, министры, а также генеральный прокурор, главы Следственного комитета и Центральной избирательной комиссии. Указ коснется сотрудников администрации президента и аппарата правительства.

Впервые документ о снижении зарплат был подписан в феврале 2015 года, а вступил в силу с первого марта 2015 года. Позже Путин несколько раз продлевал действие этого указа.

Согласно декларации о дохода президента в 2016 году Владимир Путин заработал около 8,86 миллиона рублей. Больше всех среди кремлевских чиновников в 2016 году заработал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко: его доход составил 85,5 миллионов рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2016 году заработал 8,586 миллиона рублей, а пресс-секретарь и заместитель главы администрации президента Дмитрий Песков - 12,6 миллиона рублей.

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