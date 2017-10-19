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Общество

Конференция по созданию высокопроизводительных рабочих мест пройдет в Пскове 27 октября

27 октября в актовом зале администрации Псковской области состоится региональная конференция, посвященная стратегической задаче создания высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Организаторами мероприятия выступают Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, Общероссийский народный фронт в Псковской области, а также администрация Псковской области.

В рамках работы конференции с докладами выступит Уполномоченный по защите прав предпринимателей, представители органов власти, общественных объединений и иные специалисты. Подобные мероприятия пройдут в более чем в 70 регионах России и продлятся до конца октября 2017 г.

Целью проведения Конференции является организация широкой общественной дискуссии по теме создания ВПРМ в субъектах Российской Федерации, а также рассмотрение вопросов государственных мер поддержки и участия предприятий региона в приоритетной федеральной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Кроме того, в рамках мероприятия будут подниматься вопросы социальной значимости, методологии подсчета и статистики ВПРМ в России и в регионе, потенциал создания высокопроизводительных рабочих мест и основные проблемы, сдерживающие рост ВПРМ в регионе, основные кластерные и иные проекты – точки роста, а также системные решения, направленные на стимулирование создания ВПРМ.

По итогам конференции будет подписана резолюция с рекомендациями, а также будут сформулированы предложения по реализации потенциала Псковской области в части создания ВПРМ. Всего в настоящее время в России в 2016 году 16,6 млн. ВПРМ.

«Рабочие места способен создать только частный конкурентоспособный бизнес! Необходимо проведение активной экономической политики государства и создание условий для развития миллионов компаний - реализация Стратегии Роста» - заявил Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б. Ю. Титов.

Зарегистрироваться на конференцию можно по телефону: 72-73-97 или письмом на электронный адрес: 60region@onf.ru.

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