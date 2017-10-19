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Общество

Посвящение первокурсников в студенты прошло в псковском филиале Академии ФСИН

В преддверии 25-летия учебного заведения в псковском филиале Академии ФСИН России в первокурсники посвятили студентов факультета подготовки государственных и муниципальных служащих. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Первокурсников поздравил декан факультета подготовки государственных и муниципальных служащих псковского филиала академии Юрий Пилявец. Он пожелал всем успешной учебы и тяги к самообразованию.

Второкурсники подготовили программу с концертными номерами и различными конкурсами, в шуточной форме посвятили в тайны студенческой жизни. Первокурсники дали торжественную клятву студента и, пройдя ритуал посвящения, получили зачетные книжки.

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