Приключения «электроника»

16:15, 19 октября 2017, ПАИ

С 1 июля 2015 года российским автовладельцам стало доступно оформление полиса ОСАГО в электронном виде. Сегодня, два с лишним года спустя, новая услуга по-прежнему вызывает у многих вопросы. Эксперты регионального отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ (а именно Центробанк курирует эту сферу) подготовили краткий ликбез на эту тему для читателей Псковского агентства информации.

Электронный полис ОСАГО становится все популярнее. В июле текущего года каждый пятый полис ОСАГО был куплен онлайн, тогда как в начале года в электронном виде заключался каждый десятый договор. Онлайн-продажи позволяют экономить время, избегать необоснованного отказа страховщиков от заключения договора ОСАГО и навязывания дополнительных услуг, решают проблемы оформления документа для граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах, где нет офисов страховых компаний.

Процедура покупки электронного полиса ОСАГО достаточно простая, для нее потребуются те же документы, что и для оформления в офисе, – паспорт, водительское удостоверение, документ о регистрации транспортного средства и диагностическая карта (для автомобилей старше трех лет). Необходимо зарегистрироваться на сайте страховщика, имеющего лицензию на ОСАГО, получить сообщение с логином и паролем, зайти в личный кабинет, оформить заявление, получить расчет страховщика с расчетом страховой премии, оплатить услугу, после чего страховщик направит получателю оформленный документ.

Электронный полис – это альтернатива бумажному, а не замена. Все автовладельцы могут пользоваться и прежним способом оформления полиса ОСАГО – непосредственно в страховой компании. Стоимость как бумажного, так и электронного полиса ОСАГО рассчитывает одна и та же информационная система страховщика, поэтому нет разницы, приобретается он в офисе, у агента или через интернет.

Электронный полис достаточно распечатать и возить с собой. По серии и номеру сотрудник ГИБДД может проверить актуальность полиса через горячую линию или информационную базу Российского союза автостраховщиков (РСА). Если автовладельцу потребуется полис на бланке строгой отчетности, его можно получить по почте, при этом необходимо будет подать в страховую организацию соответствующее заявление и оплатить почтовые расходы.

В случае, если гражданин не смог оформить полис ОСАГО в электронном виде по техническим причинам (исключая плановые технические работы, о которых посетителей сайта страховая компания должна предупредить заранее), ему следует зафиксировать данный факт, например, сделав скриншот экрана мобильного устройства или персонального компьютера с фиксацией даты и времени обращения к сайту страховой компании, и направить обращение в Банк России через раздел «Интернет-приемная» на сайте www.cbr.ru. При этом в случае, когда технические сбои в работе сайта страховщика связаны с низким качеством интернет-соединения у самого пользователя (автовладельца), то ему необходимо обратиться за разъяснениями и помощью к своему интернет-провайдеру.

Все жалобы потребителей, поступающие в Банк России, рассматриваются в обязательном порядке. Если нарушение законодательства в части электронного оформления полиса ОСАГО отмечается по вине страховой компании, то Банк России вправе выдать ей предписание об устранении нарушения и, в случае его неисполнения, ограничить лицензию в части данного вида страхования.