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Экономика

Ввоз новозеландских яблок запретили псковские специалисты

19 октября в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка (Пыталовский район) запрещен ввоз из Нидерландов более 19 тонн свежих яблок, выращенных в Новой Зеландии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запрета – предоставление копии фитосанитарного сертификата страны происхождения, не подтверждающей соответствие партии подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям.

Запрещенный к ввозу груз возвращен на сопредельную территорию.

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