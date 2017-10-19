Ввоз новозеландских яблок запретили псковские специалисты
19 октября в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка (Пыталовский район) запрещен ввоз из Нидерландов более 19 тонн свежих яблок, выращенных в Новой Зеландии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причина запрета – предоставление копии фитосанитарного сертификата страны происхождения, не подтверждающей соответствие партии подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям.
Запрещенный к ввозу груз возвращен на сопредельную территорию.