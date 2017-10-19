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Общество

Новый асфальт появился на двух улицах и Советской площади в Опочке

Опочецкий район отчитался о ремонте улично-дорожной сети. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по транспорту.

Фото transport.pskov.ru

В Опочке обновлено дорожное покрытие проезжей части улиц 9 Января (от улицы Ленина до дома № 45 по улице 9 Января; от улицы МТС до трассы Р23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка - Невель), Пролетарской (от улицы Красногородская до дома № 14 по улице Пролетарской) и Советской площади.

Фото transport.pskov.ru

Фото transport.pskov.ru

Также по улицам Ленина выполнен ремонт дворовых территории многоквартирных домов №№ 56, 58, 83, 85, 91.

Фото transport.pskov.ru

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составил 4,290 млн руб. Работы были выполнило ГБУ ПО «Псковавтодор».

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