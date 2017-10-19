Новый асфальт появился на двух улицах и Советской площади в Опочке
Опочецкий район отчитался о ремонте улично-дорожной сети. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по транспорту.
В Опочке обновлено дорожное покрытие проезжей части улиц 9 Января (от улицы Ленина до дома № 45 по улице 9 Января; от улицы МТС до трассы Р23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка - Невель), Пролетарской (от улицы Красногородская до дома № 14 по улице Пролетарской) и Советской площади.
Также по улицам Ленина выполнен ремонт дворовых территории многоквартирных домов №№ 56, 58, 83, 85, 91.
Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составил 4,290 млн руб. Работы были выполнило ГБУ ПО «Псковавтодор».