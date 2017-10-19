Комитет Псковской гордумы рассмотрел ганзейские вопросы

17:48, 19 октября 2017, ПАИ

19 октября состоялось заседание комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму Псковской городской Думы под председательством депутата Валерия Тюменцева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Члены комитета согласовали изменения в программу администрации города Пскова «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков». Как пояснила заместитель начальника Управления культуры Елена Коржева, изменения вносятся в связи с утвержденной программой проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году, для организации и проведения мероприятий Ганзы-2019.

Народный избранник Эдуард Белов затронул вопрос финансирования данной программы. Начальник Финансового управления пдминистрации города Тамара Винт заверила, что на запланированные мероприятия будут заложены средства при формировании бюджета Пскова на последующие годы. Большинством голосов депутаты проголосовали за внесение изменений.

Кроме того, в ходе заседания комитета парламентарии заслушали информацию директора МБУ «Псковский городской молодёжный центр» Виктора Рулева о проекте программы «Молодая Ганза», который уже был представлен на Международных Ганзейских днях в Кампене и вызвал большой интерес. Виктор Рулев рассказал, что при разработке этого проекта изучался международный и российский опыт, и в следующем году он будет представлен в Пскове. Главной идеей «Молодой Ганзы» является знакомство с историей и современностью нашего города. В рамках этого проекта пройдут различные мастер-классы, связанные с историческим прошлым Пскова, интерактивное путешествие «Водный путь Ганзы», кулинарный конкурс, посадка «Аллеи Дружбы».

Члены комитета поинтересовались, как идет подготовка волонтеров к Ганзейским дням в Пскове. Начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской гордумы Татьяна Пустошкина отметила, что такая работа ведется уже давно совместно и на базе Псковского государственного университета. Виктор Рулев также добавил, что и Молодежный центр готовит 30 волонтеров со знанием языков и истории с 2016 года. В итоге депутаты согласовали утверждение проекта «Молодая Ганза».