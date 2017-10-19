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Политика

Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции

Вице-мэры Тарту Валво Семиларски и Артем Суворов 18 октября были задержаны полицией безопасности Эстонии (КаПо) по подозрению в коррупции. Как сообщает эстонский телеканал ERR, мэр Тарту Урмас Клаас заявил, что оба его заместителя должны уйти в отставку.

Эстонские правоохранители считают, что Валво Семиларски участвовал в принятии решений, с которыми были связаны его личные финансовые интересы. Представитель КаПо пояснил, что денежная стоимость решений, которые принимал несмотря на конфликт интересов вице-мэр, превышает 400000 евро. Кроме того, его подозревают в получении взятки.

Артем Суворов, по мнению спецслужбы, также неоднократно получал взятки в обмен на выделение средств в поддержку ряда организаций.

При этом возбужденные в отношении Семиларски и Суворова уголовные дела не связаны между собой.

Мэр Тарту Урмас Клаас заявил, что его заместители, подозреваемые в коррупции, «злоупотребили доверием». В связи с этим он будет требовать их отставки.

Отмечается, что в мае 2017 года тогдашнего вице-мэра Тарту Каяра Лембера подозревали в том, что он участвовал в схеме по незаконному получению 850000 евро из европейских фондов, брал взятки в связи с проектом застройки и установкой общественных туалетов.

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