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Общество

По средним скоростям 3G-интернета в Пскове лидирует «МегаФон»

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело в Пскове замеры скоростей мобильного интернета в рамках своего федерального спецпроекта «Качество связи». Как показало независимое исследование, за полгода, прошедшие с предыдущих замеров, скорости мобильного интернета в городе выросли более чем на 20%. Псков по-прежнему заслуженно входит во вторую десятку российских городов по скоростным характеристикам, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

Тестирование проводилось в конце августа – начале сентября 2017 года в сетях основных операторов связи, работающих в регионе. Скорость интернета оценивалась в движении, в том числе в период повышенной загрузки. Общая протяженность автомобильного маршрута, включившего основные дороги города, составила более 120 км.

По данным TelecomDaily, в сети третьего поколения самыми высокими оказались средние скорости интернета от компании «МегаФон» (11,5 Мбит/с). «Для качественного покрытия и высокой скорости передачи данных необходимы комплексные решения. Именно по этой причине мы не только развиваем сети 4G, но и модернизируем оборудование 3G. «МегаФон» ведет постоянную работу по увеличению емкости, зоны покрытия и пропускной способности своих базовых станций. Исследование TelecomDaily подтвердило, что наши абоненты могут пользоваться мобильным интернетом на комфортных скоростях», – рассказал директор Псковского отделения компании «МегаФон» Александр Долгих.

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