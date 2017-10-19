ПсковГУ представил Россию на научном форуме в Белоруссии

17:30, 19 октября 2017, ПАИ

18 октября в Витебске Министерство образования Республики Беларусь и Витебский государственный университет имени П. М. Машерова провели международную научно-практическую конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых «XI Машеровские чтения», по итогам которой вышел в свет сборник материалов конференции.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, Россия представлена работой «Актуальные вопросы реализации стратегии развития в области защиты прав субъектов персональных данных» преподавателя Маргариты Катуниной и её научного руководителя доктора юридических наук, профессора Бориса Казака. Методическую поддержку оказала Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В сборник включены материалы, представленные авторами и посвященные решению актуальных научных проблем по естественным, техническим, гуманитарным наукам, а также методикам их преподавания. Материалы могут быть использованы научными работниками, преподавателями, аспирантами и студентами учреждений высшего образования, учителями гимназий и школ.