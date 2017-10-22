Кредит вам в помощь

11:38, 24 октября 2017, ПАИ

Хотя бы раз в жизни все мы сталкивались с тем, что срочно нужна какая-то вещь, но денег на неё прямо сейчас нет, либо очень хочется сделать ремонт или поехать в отпуск, а ещё лучше – то и другое, но зарплаты на это не хватит, как не экономь. Можно, конечно, попытаться убедить самого себя, что всё это не срочно и потом…, когда-нибудь…, лет через несколько …. я обязательно всё это себе позволю. Но есть выход лучше - взять кредит. В итоге, желание исполнено, а ежемесячный платёж за него совсем не бьёт по карману.

Каждому по потребностям

Предложений по займам масса и в них главное «не заблудиться». Одно из самых простых – это потребительский кредит без обеспечения от Сбербанка. Здесь не требуются ни залог, ни поручители, а из документов понадобятся только паспорт и справка о доходах! При этом в кредит можно взять до 3 млн рублей, максимальный же срок – 5 лет.

Ставка в данном случае составляет от 12,9% для тех, кто является обладателем зарплатной или пенсионной карты Сбербанка, для остальных же – на один процентный пункт выше.

Ещё один бонус для клиентов банка – это возможность оформить заявку без визита в офис через сервис Сбербанк Онлайн. Там же, кстати, можно посмотреть и какие спецпредложения приготовил банк именно для вас.

Если же понадобилась сумма больше, чем 3 млн рублей, то стоит обратиться в Сбербанк за потребительским кредитом под поручительство физических лиц. По этой программе можно получить до 5 млн рублей на срок не более 5 лет.

Здесь, правда, уже одним паспортом и справкой о доходах не обойтись, потребуются ещё документы созаёмщика или поручителя и бумаги, подтверждающие их финансовое состояние и трудовую деятельность.

Процентная ставка по этому кредиту для тех, кто получает зарплату или пенсию в Сбербанке, будет также 12,9% годовых, для всех остальных - 13,9%.

Кстати, снижение ставки по потребительским кредитам произошло буквально на днях. С 16 октября Сбербанк скинул по разным программам от 0,4 до 1,4%. Более того, теперь процентная ставка не зависит от срока кредитования.

Подарки от банка

Подарки любят все! Зная это, Сбербанк подготовил специальную акцию. Она действует с 15 октября по 19 ноября и адресована тем, кто берёт потребительский кредит.

Всё очень просто: заёмщику нужно лишь заполнить простую форму на сайте Сбербанка, где необходимо указать номер мобильного телефона, адрес электронной почты и номер кредитного договора.

Выиграть можно домашний кинотеатр или 2 тысячи рублей, что, согласитесь, тоже очень приятно.

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Денег много не бывает

Особое предложение у Сбербанка есть для тех, кому понадобилась очень крупная сумма. Банк готов предоставить заём в 10 млн рублей сроком до 20 лет по ставке от 12% годовых. Кредит на таких условиях предоставляется под залог имущества. Это может быть квартира, дом, земельный участок, гараж - главное, чтобы сумма займа не превышала 60% от остаточной стоимости этого объекта.

Кстати, такой вот кредит может быть альтернативой ипотеки, только в данном случае нет необходимости копить на первый взнос – банк предоставляет сразу всю сумму.

Важно, что такой программой может воспользоваться только физическое лицо. Заёмщик и его созаёмщики не должны быть индивидуальными предпринимателями, фермерами, собственниками малого предприятия с долей владения более 5%, руководителями компаний с числом работников до 30 человек.

Особые условия

Специальные предложения Сбербанк подготовил для военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы и тех, кто занимается подсобным хозяйством.

У военных есть возможность получить кредит на 5 лет или на меньший срок до 500 тыс. рублей без обеспечения и до 1 млн рублей с оформлением поручительства. В первом случае ставка по кредиту составит 14,5%, во втором – 13,5%.

Такой заём предоставляется на любые цели, в том числе, и в качестве доплаты за приобретаемую в ипотеку квартиру.

Документы для получения кредита потребуются те же, что и по другим программам Сбербанка, плюс - справка о прохождении военной службы.

Тем, кто ведёт личное подсобное хозяйство, банк предлагает кредит на сумму до 1,5 млн рублей по ставке 17% годовых на срок до 5 лет.

Чтобы получить заём, нужно выполнить всего четыре пункта:

1. Обратиться в отделение Сбербанка или позвонить на горячую линию, где специалисты подробно расскажут обо всех условиях.

2. Получить у администрации населенного пункта выписку из похозяйственной книги.

3. Заполнить заявление-анкету.

4. Придти в офис банка с анкетой, паспортом, выпиской из похозяйственной книги и документами, подтверждающими трудовую занятость и финансовое состояние.

В течение всего двух рабочих дней банк рассмотрит заявку и даст ответ.

Оптом – дешевле!

Стоит напомнить и о программе рефинансирования. Она – просто спасение для тех, кто взял уже несколько кредитов в других банках по не слишком выгодным условиям. Сбербанк готов объединить все кредиты в один по более низкой процентной ставке: 13,5% на срок до 5 лет.

Какие же в этом плюсы? Во-первых, больше не нужно платить проценты сразу нескольким банкам, да и их сумма в денежном выражении будет значительно меньше. Во-вторых, в месяц остаётся только один платёж. В-третьих, рассчитать кредит можно так, как это нужно именно вам: например, уменьшить или увеличить срок и размер ежемесячного платежа. В-четвёртых, Сбербанк готов предоставить дополнительную сумму на ваши нужды.

Подробная информация на официальном сайте банка www.sberbank.ru

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