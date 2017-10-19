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Общество

Делегация немецких пожарных посетила Псков

Псков посетила делегация из немецкого города-побратима Нойс, в состав которой вошли ветераны пожарной охраны, стоящие у истоков зарождения дружбы двух городов, а также действующие огнеборцы.

Уникальное сотрудничество пожарных Пскова и Нойса началось с конца 90-х годов. Один псковский радиолюбитель послал в эфир фразу о том, что Псков ищет партнера. Немецкий радиолюбитель принял информацию и передал её дальше. Таким образом, случай помог двум городам встретиться и подружиться на долгие годы.

Во времена сложной экономической обстановки немецкие пожарные стали активными участниками сбора и доставки псковичам гуманитарных грузов. На безвозмездной основе псковским пожарным в то тяжёлое время были переданы 3 оперативно-служебных автомобиля, комплекты боевой одежды, копировальная и компьютерная техника, оборудован учебный класс.

Помощь приходила не только пожарным. Жители Пскова получали 2-3 гуманитарных груза в год. Благотворительная столовая кормила 500 малообеспеченных псковичей. Пожарные Нойса оказывали помощь детям-сиротам, одиноким матерям, пожилым людям.

За годы сотрудничества партнёрские отношения пожарных Пскова и Нойса переросли в крепкую дружбу и находятся в постоянном движении и развитии.

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