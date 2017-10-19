Маленьким псковичам провели экскурсию по противопожарной безопасности

20:50, 19 октября 2017, ПАИ

Воспитанники и педагоги детского сада «Солнышко» стали посетителями пожарно-технической выставки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, ребята получили сведения по истории пожарной охраны, ознакомились с основными причинами возникновения пожаров, увидели пожарно-техническое вооружение огнеборцев.

Детям также разъяснили опасность игр и шалостей с огнём. Демонстрация слайдовой стены и макета «Дом, в котором опасно жить» позволили дать детям представление о самых распространенных причинах возникновения пожаров: неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при использовании электробытовых приборов, нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

В завершение экскурсии ребята просмотрели мультипликационный фильм «Как это случилось?» о пожаре, возникшем в квартире из-за шалости мальчика с огнём. Малыши своими глазами увидели, как быстро и незаметно опасная игра может привести к беде.