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Общество

Маленьким псковичам провели экскурсию по противопожарной безопасности

Воспитанники и педагоги детского сада «Солнышко» стали посетителями пожарно-технической выставки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, ребята получили сведения по истории пожарной охраны, ознакомились с основными причинами возникновения пожаров, увидели пожарно-техническое вооружение огнеборцев.

Детям также разъяснили опасность игр и шалостей с огнём. Демонстрация слайдовой стены и макета «Дом, в котором опасно жить» позволили дать детям представление о самых распространенных причинах возникновения пожаров: неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при использовании электробытовых приборов, нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

В завершение экскурсии ребята просмотрели мультипликационный фильм «Как это случилось?» о пожаре, возникшем в квартире из-за шалости мальчика с огнём. Малыши своими глазами увидели, как быстро и незаметно опасная игра может привести к беде. 

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