Псковским предпринимателям предлагают принять участие в месячнике по уборке города

20:21, 19 октября 2017, ПАИ

Руководителей предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и индивидуальных предпринимателей приглашают принять участие в месячнике по уборке города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, мероприятие проходит с 1 по 31 октября.

Также предпринимателям напоминают, что согласно Правилам благоустройства, санитарного содержания и озеленения города принятыми Псковской городской Думой, они обязаны осуществить санитарную уборку и очистку прилегающих территорий. А именно: произвести влажную уборку фасадов и внешних элементов торговых объектов, очистить фасады от расклеенных на них объявлений, по мере необходимости произвести покраску и ремонт объектов, содержать в чистоте прилегающую территорию.

Кроме того, отдел потребительского рынка и услуг обращает внимание на то, что владельцам предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания запрещается: устанавливать к торговым объектам пристройки, козырьки, навесы, не предусмотренные согласованными проектами, использовать их под складские цели, самовольно устанавливать нестационарные торговые объекты (летние кафе, оборудование и приспособления для торговли), оставлять на улицах не убранные после торговли отходы, загромождать противопожарные разрывы между торговыми объектами.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(8112) 29-10-71

Напоминаем, желающим, которые хотят принять участие в осеннем месячнике, необходимо подать заявку в УГХ по телефонам: 8(8112) 29-15-00, 8(8112) 29-15-12