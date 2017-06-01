С начала года сотрудники ГИБДД Псковской области заявили о 21 случае коррупции

20:13, 19 октября 2017, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области на постоянной основе проводит разъяснительную работу среди жителей региона по вопросам уголовной ответственности за попытку дачи взятки сотрудникам органов внутренних дел, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, за текущий период года от сотрудников ГИБДД поступило 21 уведомление о склонении их к совершению коррупционных правонарушений.

Госавтоинспекция региона в очередной раз напоминает автовладельцам, что согласно действующему законодательству за данные преступления предусмотрена уголовная ответственность по статье 291 Уголовного кодекса РФ «Дача взятки»