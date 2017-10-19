С начала 2017 года более 300 млн рублей взыскали псковские приставы с должников

19:56, 19 октября 2017, ПАИ

За 9 месяцев 2017 года судебными приставами Псковской области взыскано более 305 миллионов рублей в пользу кредитных организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Взыскано 305 миллионов рублей, что на 78 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же окончено и прекращено исполнительных производств по различным основаниям на сумму в 510 миллионов рублей.

Всего, на исполнении в Управлении ФССП России по Псковской области находилось около 33 тысяч исполнительных производств с учетом остатка прошлых лет о взыскании кредитной задолженности на сумму в около 4 миллиардов рублей.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей находилось на исполнении 487 исполнительных производства, а в отношении физических лиц — более 32 тысяч.

Приставы активно ведут работу по исполнительным производствам данной категории с миллионными суммами задолженности, где есть перспектива уголовного преследования должника. Так в 2017 году в Управлении ФССП России по Псковской области было возбуждено уголовное дела по ст. 177 УК РФ («Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта»), где сумма задолженности составляла более 11 миллионов рублей.

Согласно данной статье, гражданин наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.