Почти 20 тонн картофеля и яблок не пропустили через границу в Псковской области

22:01, 19 октября 2017, ПАИ

В контрольном пункте деревни Долосцы в Псковской области по результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля запрещен ввоз двух партий подкарантинной продукции растительного происхождения: картофеля продовольственного весом 20 тонн; свежих яблок весом 19,5 тонн. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запретов – предоставление недействительных фитосанитарных сертификатов. Решение о запретах принято согласно требованиям законодательства в области обеспечения карантина растении Евразийского экономического союза и Российской Федерации. Партии подкарантинной продукции ввозились из Республики Беларусь и следовали в г. Санкт-Петербург и г. Москва.

Запрещенные к ввозу на территорию РФ партии подкарантинной продукции возвращены на сопредельную территорию.