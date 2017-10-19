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Общество

Почти 20 тонн картофеля и яблок не пропустили через границу в Псковской области

В контрольном пункте деревни Долосцы в Псковской области по результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля запрещен ввоз двух партий подкарантинной продукции растительного происхождения: картофеля продовольственного весом 20 тонн; свежих яблок весом 19,5 тонн. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запретов – предоставление недействительных фитосанитарных сертификатов. Решение о запретах принято согласно требованиям законодательства  в области обеспечения карантина растении Евразийского экономического союза и Российской Федерации. Партии подкарантинной продукции ввозились из Республики Беларусь и следовали в г. Санкт-Петербург и г. Москва.

Запрещенные к ввозу на территорию РФ партии подкарантинной продукции возвращены на сопредельную территорию.

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