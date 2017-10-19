Иностранные студенты из ПсковГУ побывали на месте строительства «Северного обхода»

22:15, 19 октября 2017, ПАИ

19 октября состоялось посещение строительной площадки Северного обхода группой иностранных студентов факультета инженерных и строительных технологий кафедры «Промышленное и гражданское строительство» Псковского Государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Государственного комитета Псковской области по транспорту.

Сотрудники Государственного комитета Псковской области совместно с представителями подрядной организации ознакомили присутствующих с текущим ходом строительства и особенностями конструктива возведения моста через реку Великая.