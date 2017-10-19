Многофункциональная спортплощадка появилась в Палкинском районе в деревне Вернявино

22:25, 19 октября 2017, ПАИ

Вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко побывал в деревне Вернявино Палкинского района, где принял участие в официальном открытии многофункциональной спортплощадки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Собрания.

«Несколько лет назад, встречаясь с жителями Вернявино и формируя «Народную программу», мы определили, что новый стадион – это один из главных инфраструктурных объектов, требующих внимание власти, - рассказал Виктор Остренко. - Тогда это были только фантазии и желания, но были приложены общие усилия, и сегодня объект построен».

Виктор Остренко подчеркнул, что спортплощадка построена на внебюджетные средства. «Этот проект подтверждает, что реализация социально-значимых объектов возможна за счёт привлечения внебюджетных источников финансирования», - отметил депутат.

На стадионе оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием, есть баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки и турникеты.

«На этом месте ещё совсем недавно была площадка с деревянными воротами, а сегодня здесь проходит отличный спортивный праздник», - оценил новый стадион председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин и отметил, что спортплощадка расположена в непосредственной близости от школы, что создаст отличные условия для проведения уроков физкультуры и подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО.

Добавим, что в этом году в регионе построено 8 таких комплексов, стоимость каждого из них более 16 млн рублей.