С просьбой помочь провести высокотехнологичную операцию семилетней внучке обратилась к председателю Собрания жительница Струг Красных

22:26, 19 октября 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов 19 октября провёл приём граждан в приёмной партии «Единая Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Собрания. К секретарю регионального партийного отделения обратились жители Пскова и Струго-Красненского района.

Стружанка Ирина Петмансон рассказала депутату о необходимости проведения выскотехнологичной операции на позвоночнике её семилетней внучке. Без медицинского вмешательства девочка через некоторое время может утратить способность самостоятельно передвигаться.

«Операцию можно сделать в Санкт-Петербурге, по квоте нас берут, и мы даже давали уже согласие, но ребёнок заболел, и пришлось отложить», - рассказала Ирина Петмансон и поделилась со спикером опасениями – российские врачи не обещают стопроцентный результат, и после вмешательства девочка может перестать ходить. Зато такую гарантию даёт доктор, оперирующий в Израиле. «Он берёт её, и мы уже начали копить деньги», - сообщила посетительница приёмной. На лечение необходимо около трёх с половиной миллионов рублей, семья обращается за помощью в фонды и к благотворителям.

Александр Котов согласился, что для сохранения здоровья ребёнка нужно пойти на все возможные меры. Но необходима чёткая аргументация – заключение специалиста. «Людям, которые будут выступать в качестве спонсоров, нужно обосновать необходимость. В данном случае стоит вопрос – будет ходить ребёнок или нет. Есть возможность провести операцию в российских педиатрических клиниках по квоте за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования. Но если мы будем уверены, что в России нет необходимого оборудования или специалистов, и операцию можно сделать только за рубежом, то всем, кто имеет возможность оказать финансовую поддержку, будет понятно – ситуация безвыходная, ребёнка надо спасать. Поэтому давайте подготовимся», - предложил Александр Котов.

Председатель Собрания связался с комитетом по здравоохранению и фармации, где родственникам больной девочки предстоит взять направление в клинику Санкт-Петербурга. Окончательное решение будет принято после сдачи анализов и получения заключения о возможных перспективах операционного вмешательства. «Мы сопоставим возможности, оценим риски, и если поймём, что нет другого выхода, кроме как лечиться в Израиле, я готов помогать собирать средства. Такого фонда специального, где можно взять три миллиона на операцию, естественно, нет. Мы будем вынуждены обращаться и просить», - сказал Александр Котов, выразил надежду, что все необходимые документы будут собраны в кратчайшие сроки, и пообещал лично следить за развитием ситуации.