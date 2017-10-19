Европейские ученые заявили об угрозе «экологического Армагеддона»

21:32, 19 октября 2017, ПАИ

Европейские экологи в опубликованной в PLoS ONE статье заявили, что биомасса летающих насекомых в национальных парках Германии за 27 лет снизилась на 76 процентов. Как пишет «Интерфакс», по мнению ученых такая тенденция может привести к «экологическому армагеддону».

Погодные колебания, использование земель и изменение среды обитания не объясняют такого падения и ученые пока что не могут найти его причины.

Летающие насекомые играют огромную роль в функционировании экосистем. Сейчас по неизвестной причине численность и разнообразие летающих насекомых падают.

Оказалось, что в среднем от сезона к сезону биомасса насекомых с 1989 по 2016 годы упала на 76 процентов. В середине лета эта цифра уменьшалась до 82 процентов. Таким образом, считают авторы исследования, уменьшение численности отдельных видов бабочек, мотыльков и пчел повторяет общую тенденцию к снижению количества летающих насекомых в Европе. Причем факторы, которые проанализировали ученые: погодные изменения, условия обитания и землепользование, влияли на падение массы насекомых только в отдельных местах, но не влияли на тенденцию в целом.

Исследователи отмечают, что, возможно, причинами могут быть факторы, которые они не учли - климатические изменения, например, длительные засухи, или использование инсектицидов и удобрений на полях и круглогодичная обработка почвы. Возможным объяснением может быть также то, что все охраняемые территории, где ученые ловили насекомых, располагались по соседству с сельскохозяйственными угодьями. Тем не менее, чтобы понять причины происходящего, нужны более масштабные исследования, отмечают авторы.

«Похоже, что мы делаем огромные участки земли непригодными для большинства форм жизни, сейчас мы на пути к экологическому Армагеддону. Если мы потеряем насекомых, все рухнет», - цитирует издание The Independent профессора Дэйва Гулсона из университета Сассекса, принимавшего участие в исследовании.

Количество летающих насекомых уменьшается не только в Европе. Два года назад ученые сообщали о загадочной болезни, которая уничтожила 42 процента пчел в США, а недавно появилось сообщение о резком падении численности бабочек-монархов в Северной Америке.