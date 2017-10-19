В каждом районе Псковской области появятся общественные приемные Уполномоченного по правам ребенка

22:37, 19 октября 2017, ПАИ

Общественные приемные Уполномоченного по правам ребенка появятся в каждом районе Псковской области. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, об этом временно исполняющему обязанности губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову в четверг, 19 октября, сообщила Уполномоченная по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

В рамках встречи участники также обсудили систему работы с семьями и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

По словам Наталии Соколовой, в последние годы в регионе большое внимание уделяется работе с обращениями граждан, в том числе несовершеннолетних. Для совершенствования этой работы в скором времени в каждом районе Псковской области появятся общественные приемные и общественные помощники детского омбудсмена, куда ребята смогут прийти с волнующими их вопросами.

Кроме того, уже сейчас подростки и взрослые могут обратиться на страничку Уполномоченного по правам ребенка в социальной сети ВКонтакте, отметила Наталия Соколова.

Говоря о вопросах, требующих особого внимания, детский омбудсмен подчеркнула необходимость создания в регионе круглосуточного антикризисного центра помощи людям, оказавшимся в непростой ситуации. В нем должны работать высококлассные психологи и психиатры, которые смогут оказать необходимую поддержку по телефону, через Интернет и на личном приеме. При этом обратиться в него смогут не только дети, но и взрослые.

Также по итогам встречи Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области заручилась поддержкой врио губернатора в реализации проектов, направленных на пропаганду семейных ценностей и способствующих проявлению активной жизненной позиции у подростков.