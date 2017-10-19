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Спорт

Юные легкоатлеты из Острова отличились на международных состязаниях

Юные легкоатлеты, представляющие  Остров, показали отличные результаты на 23-х международных соревнованиях по лёгкой атлетике - матчевой встрече городов России, Беларуси и Балтии, которые прошли в Пскове 14-15 октября.  

Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, на дистанциях 1000 и 2000 метров победила островичка Елизавета Николаева. Соревнования по прыжкам в высоту выиграли Елена Горняге и Александр Снитковский. Артём Разумов в толкании ядра занял второе место.
В тройку призёров в беге на дистанции 3000 метров вошли Александр Антипов и Иван Игнатенко.

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