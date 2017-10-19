В Островском районе проходит первый этап Всероссийской олимпиады школьников

22:28, 19 октября 2017, ПАИ

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников проходит в Островском районе. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, школьный этап олимпиады проводится для обучающихся 5-11 классов по общеобразовательным предметам, а также для учеников 4-го класса по русскому языку и математике. Принять участие в школьном этапе может каждый ученик, желающий проверить свои знания и получить стимул для углубленного изучения отдельных предметов. Победитель имеет право участвовать в следующих этапах Всероссийской олимпиады школьников — муниципальном, региональном и всероссийском.

Родителям (законным представителям) ученика нужно заполнить заявление на участие в олимпиаде и согласие на обработку персональных данных.

Ответственность за организацию и проведение предметных состязаний возлагается на администрации образовательных учреждений. Для их проведения назначены ответственные и дежурные учителя. За ходом испытаний школьников в этом году будут следить 14 общественных наблюдателей.

На каждый предмет отводится три дня. В школах района учащиеся уже прошли испытания по математике и русскому языку.

Итоги школьного этапа олимпиады будут подведены 27 октября. В ноябре состоится следующий, муниципальный, этап Всероссийской олимпиады школьников.