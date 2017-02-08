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Пенсии

Пенсии в 2018 году проиндексируют выше инфляции

На уровень выше инфляции собираются проиндексировать пенсии в 2018 году в России, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

«В следующем году у нас предусмотрена индексация пенсий на уровень выше, чем ожидаемая инфляция в текущем году. Напомню, что это 3,7% против 3,2%, которые мы ожидаем по инфляции в текущем году», — цитирует министра ТАСС.

Как сообщал в сентябре министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, правительство приняло решение проиндексировать пенсии с 1 января 2018 года на 3,7%.

В предыдущие годы, отметил Силуанов, индексация пенсий неработающих пенсионеров также была выше инфляции, за исключением одного года.  Так, в феврале 2016 года пенсии в РФ были проиндексированы только на 4% при фактической инфляции за 2015 год в 12,9%.  Доиндексация в сентябре должна была составить 8,9%. Однако в августе правительство приняло решение заменить эту доиндексацию на единовременную выплату в январе 2017 года в размере 5 тысяч рублей.

Между тем, глава Счетной палаты России Татьяна Голикова считает, что реальные пенсии россиян к 2020 году могут снизиться на 2,7% по сравнению с данными на 2017 год.

Отметим, что работающим пенсионерам индексацию пенсий приостановили с 1 января 2016 года. ФНПР в лице зампреда организации Давида Кришталя заявляла о незаконности этого решения: «По закону индексация пенсии должна производиться вне зависимости от того, продолжает человек трудиться, достигнув пенсионного возраста, или нет. Профсоюзы неоднократно заявляли о том, что пенсионные индексации должны производиться в полном объеме и соответствовать проценту инфляции в стране».

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