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Общество

Прокуратура Псковской области проводит конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста прокуратуры Псковского района

Прокуратура Псковской области проводит конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы –  главного специалиста прокуратуры Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Квалификационные требования для должности главного специалиста  прокуратуры Псковского района: образование - наличие высшего профессионального образования по специальности «Юриспруденция»; без предъявления требований к стажу.      

Прием документов для участия в конкурсе производится с 19 октября по  08 ноября  2017 года включительно ежедневно с 15 до 17 часов.

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