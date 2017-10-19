Прокуратура Псковской области проводит конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста прокуратуры Псковского района
Прокуратура Псковской области проводит конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы – главного специалиста прокуратуры Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Квалификационные требования для должности главного специалиста прокуратуры Псковского района: образование - наличие высшего профессионального образования по специальности «Юриспруденция»; без предъявления требований к стажу.
Прием документов для участия в конкурсе производится с 19 октября по 08 ноября 2017 года включительно ежедневно с 15 до 17 часов.