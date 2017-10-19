Представитель МВД предложил ввести уголовную ответственность за гей-пропаганду

22:12, 19 октября 2017, ПАИ

За гей-пропаганду следует вместо административной ответственности ввести уголовную. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений против половой неприкосновенности - начальник отделения по борьбе с педофилией Управления организации борьбы с преступлениями против личности ГУУР МВД России Сергей Алабин.

«Был озвучен вопрос по поводу пропаганды педофилии, гомосексуализма. Сейчас административная ответственность за это существует, она малоэффективна, штрафы предусмотрены. Если бы это возвести в ранг уголовной ответственности...» - сказал Алабин в четверг в Госдуме, где он принял участие в заседании рабочей группы по подготовке проекта закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.

Рабочая группа по разработке законопроекта, ужесточающего ответственность для педофилов, под руководством вице-спикера Госдумы Ирины Яровой была создана по решению Совета Госдумы 12 января 2017 года. В нее вошли представители всех фракций и члены Совета Федерации, представители из Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного комитета, Минюста и Минздрава, Минобрнауки, Минтруда, Уполномоченный по правам ребенка, Институт им.Сербского.

На заседании в четверг в Думе предложили ограничить публикации о сексуальном насилии против детей в СМИ, а также давать педофилам пожизненный срок.