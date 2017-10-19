Директор себежского предприятия «Теплоэнергия» подозревается в растрате

10:35, 20 октября 2017, ПАИ

В Себежском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств руководителем муниципального предприятия «Теплоэнергия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что директор МУП «Теплоэнергия», являющийся депутатом Собрания депутатов Себежского района, за счет средств предприятия произвел оплату административного штрафа, наложенного на него как на должностное лицо за нарушение требований природоохранного законодательства, в размере свыше 50 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки, направленным в следственный орган, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.