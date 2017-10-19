В Новосокольническом районе перед судом предстанет уклонист от административного надзора

09:32, 20 октября 2017, ПАИ

Житель Пустошкинского района обвиняется в совершении двух краж и уклонения от административного надзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что за обвиняемым, ранее неоднократно судимым за умышленные преступления против собственности, после его освобождения 20 февраля 2016 года из мест лишения свободы был установлен административный надзор сроком на 6 лет со дня постановки на учет в органе внутренних дел по избранному месту жительства до дня погашения судимости. При этом суд установил ряд административных ограничений по запрещению пребывания вне жилого или иного помещения, местах общественного питания, где осуществляется продажа спиртных напитков, местах проведения массовых и иных мероприятий, а также была предусмотрена обязательная явка один раз в месяц в органы внутренних дел для регистрации.

С 26 мая по 28 октября 2016 года мужчина без уважительных причин самовольно оставил место своего жительства и выехал за пределы Пустошкинского района. В течение всего периода он проживал по неизвестному адресу.

Кроме того, злоумышленник совершил две кражи на территории Острова и Новосокольников, похитив денежные средства в размере 15 тыс. 550 рублей и 32 тыс. 185 рублей соответственно.

Уголовное дело направлено в Новосокольнический районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи за наиболее тяжкое из инкриминируемых обвиняемому преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.