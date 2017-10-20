29 партий некачественных хлебобулочных и кондитерских изделий изъяты в Псковской области за 3 месяца

10:13, 20 октября 2017, ПАИ

За 3 квартал текущего года Управление Роспотребнадзора по Псковской области изъяло из оборота 29 партий некачественных хлебобулочных и кондитерских изделий весом 81 килограмм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По физико-химическим, санитарно-химическим показателям были исследованы 107 проб мукомольно-крупяных, хлебобулочных и кондитерских изделий, по микробиологическим показателям – 256 проб. Несоответствие по последним выявлено в 1,2% случаев.

Неудовлетворительных проб по санитарно-химическим и физико-химическим показателям, в том числе солям тяжелых металлов, микотоксинам не обнаружено. Наличия ГМО, радиоактивных веществ в пробах мукомольно-крупяных, хлебобулочных и кондитерских изделиях не зафиксировано.