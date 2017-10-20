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Общество

Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле

Минфин разработает унифицированный механизм определения минимальных розничных цен (МРЦ) на алкогольные напитки — водку, игристые вина, коньяк и тихие вина. Такое поручение ведомству дал вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль, пишет газета «Известия».

Необходимость разработки такого механизма обусловлена тем, что существующий порядок установления минимальной цены недостаточно объективен и базируется на опросе мнений участников рынка. По мнению экспертов, новый порядок должен учитывать зарплаты потребителей напитков, для которых установлены минимальные цены. Сейчас минимальные цены на спиртное устанавливаются исходя из себестоимости производства и наценок.

Минфину дано поручение совместно с Аналитическим центром Правительства разработать механизм формирования минимальных цен на все виды продукции, на которые устанавливаются такие цены, рассказали в аппарате вице-премьера Александра Хлопонина. Пресс-секретарь вице-премьера Наталья Платонова подчеркнула, что речь идет о разработке унифицированной формулы с объективными параметрами, которая позволит раз в год пересматривать минимальные цены на напитки. Она подчеркнула, что существующий порядок определения минимумов недостаточно объективен — он может выглядеть как опрос мнений участников рынка. Критерии определения минимальных цен и формула должны быть выработаны до конца ноября.

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