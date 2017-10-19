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Спорт

ФК «Луки-Энергия» сыграет с ФК «Локомотив-Казанка» в Москве

21 октября на стадионе «Сапсан Aрена» в Москве «Луки-Энергия» проведёт первый матч второго круга ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов ПФЛ сезона-2017/18. В роли соперника выступит московская команда «Локомотив-Казанка», сообщил Псковскому агентству информации пресс-атташе ФК «Луки-Энергия» Владимир Богатырев. Второй очный поединок соперников начнётся в 17:00.

Великолучане уже встречались с железнодорожниками 27 июля в рамках второго тура. Тот домашний матч на «Экспресс» для «Луки-Энергии» завершился вничью со счётом 0:0. В итоге у великолучан стало одно очко, а у москвичей – четыре.

На сегодняшний день у соперника уже 26 очков, а у «Луки-Энергии» – только 12. Хозяева на третьей строчке турнирной таблицы, гости – на одиннадцатой. У хозяев задача – выход в ФНЛ, то есть первое место, у гостей – быть в десятке.

Железнодорожники больше всех забили – 26 мячей, и меньше всех пропустили – 9. У великолучан забиты 7, пропущены 11 мячей.

Сегодня, 20 октября, «Луки-Энергия» убыла в Москву в следующем составе: вратари – Евгений Малофеев и Артём Загребин, полевые игроки – Александр Алексеев, Сергей Бабакин, Виталий Бения, Виталий Диков, Павел Железняков, Евгений Лосев, Андрей Можаровский, Пароник Овсепян, Иван Овсянкин, Павел Орлов, Дмитрий Прошин, Николай Райченко, Вячеслав Раков, Роман Салимов, Дмитрий Чернухин и Олег Шмойлов.

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