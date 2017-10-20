«Народные инспекторы» могут появиться на российских дорогах

10:48, 20 октября 2017, ПАИ

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о внедрении «народных инспекторов» для повышения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает газета «Известия».

Документ предполагает, что граждане, зарегистрированные на портале госуслуг, смогут сами фиксировать правонарушения, применяя технические средства.

«Предлагается установить, что постановления о назначении административных наказаний за отдельные нарушения Правил дорожного движения могут быть вынесены без составления протокола об административном правонарушении в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными на портале государственных услуг, с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения», - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект подготовило МВД России в целях реализации поручения президента РФ Владимира Путина об усилении мер безопасности на дорогах. «Таким образом, в качестве одной из мер в целях повышения безопасности дорожного движения предлагается внедрить институт «народного инспектора», - подчеркивается в сообщении.

Кабинет министра одобрил законопроект 5 октября 2017 года.

Ранее издание сообщало, что с 20 октября в России вступил новый регламент ГИБДД. Теперь руководители подразделений ДПС будут выбирать места для надзора за ПДД самостоятельно. Также будут упрощены процедуры оформления ДТП, а сотрудники ГАИ не смогут изымать водительские права на месте нарушения.