Ушедший из дома престарелых пенсионер разыскивается в Великих Луках

19:30, 20 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках уголовный розыск устанавливает местонахождение пожилого мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 8 сентября уроженец деревни Паникша Порховского района Борис Мелентьев 1955 года рождения ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса. До настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.

Граждан, располагающих информацией о месте пребывания Б. Мелентьева, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8-906-223-11-28 или 02.