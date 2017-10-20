Минтруд предлагает делать новорожденным подарки от государства

10:02, 20 октября 2017, ПАИ

Минтруд предлагает делать новорожденным подарки от государства. Такая инициатива содержится в проекте плана основных мероприятий к Десятилетию детства, разработанного Минтрудом, пишет газета «Известия».

Подарки новорожденному планируется вручать матери при выходе из роддома. Специалисты в качестве примера подарка указывают подгузники, погремушки, ползунки и другие вещи, необходимые младенцу. При этом подчеркивается, что они должны быть преимущественно российского производства.

В Минпромторге уверены, что инициатива позволит не только поддержать отечественного производителя, но и станет стимулом для улучшения демографической ситуации.

Как отмечается, этот проект уже согласовали в Минэкономразвития, однако источник финансирования пока не утвержден. Предполагается, что обеспечивать подарки новорожденным будут регионы.