Гражданка Эстонии пострадала в ДТП на Поземского в Пскове

09:45, 20 октября 2017, ПАИ

19 октября в 20:30 в Пскове у дома № 23 по улице Леона Поземского столкнулись ВАЗ-2199 и «Лада Приора».

Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате ДТП пострадала 49-летняя гражданка Эстонии. В ходе проведенного медицинского осмотра в больнице было установлено, что женщина получила ушибы грудной клетки. От госпитализации она отказалась.

Информация о ДТП с участием гражданки Эстонии доведена до официального представителя МИД России по Псковской области.