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Общество

Водителя-должника по алиментам задержала полиция в Гдовском районе

В Гдовском районе полиция задержала водителя-должника по алиментам, ограниченного в праве вождения автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

По данным следствия, в отношении должника у приставов находятся 10 исполнительных производств. По одному из них сумма долга превысила 200 тыс. рублей. Не оплатив долг, гражданин продолжал управлять транспортным средством. После того, как инспекторы связались с судебными приставами и те подтвердили факт ограничения, на мужчину был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный статьей 17.17 КоАП РФ (нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом).

В настоящее время материалы направлены в суд для принятия решения. Должнику грозит административная ответственность в виде обязательных работ на срок до 50 часов или лишение права на управление транспортным средством на срок до одного года.

Напомним, что судебные приставы-исполнители вправе приостанавливать действие водительских прав в связи с задолженностью их обладателей по уплате алиментов. Без прав также рискуют остаться граждане, не выполняющие решений суда, например, о компенсации нанесенного здоровью вреда. Кроме того, под действие меры подпадают должники по административным штрафам с общим долгом более 10 тысяч рублей.

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