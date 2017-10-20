0
13:24
Особый статус собираются придать местам массовых расстрелов на Зональном шоссе в Пскове
13:00
Псковские хирурги осваивают уникальные методы оперативных вмешательств
12:30
Разобраться с дорогами, протекающей кровлей и мусорными контейнерами пообещал псковичам Иван Цецерский
11:46
«Европейскую» фотосессию провели участницы конкурса «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:27
Псковичи получат «Народное признание» с Tele2
10:54
Госавтоинспекция просит псковичей быть внимательнее на дорогах во время тумана
09:40
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле
Еще новости
Общество

Около 600 псковичей-должников побывали на обязательных работах в этом году

С начала 2017 года 599 должников-жителей Псковской области, получивших наказания в виде обязательных работ за административное правонарушение, полностью отработали свои наказания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Обязательные работы заключаются в выполнении в свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. При этом срок обязательных работ - исчисляется в часах, в течение которых должник, которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывает такие работы.

За аналогичный период прошлого года наказание в виде обязательных работ отбыли 459 должников.

 В ведомстве напомнили, что если гражданин получил административный штраф, то он должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу (часть 1 статья 32.2 КоАП РФ). Если гражданин не сделал этого, в его действиях содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях. Санкции статьи предусматривают следующие виды наказания: удвоение штрафа, арест, обязательные работы. Какое именно наказание будет назначено, решает суд.

«Получить обязательные работы можно и за неуплату средств на содержание детей в течение двух месяцев, где также установлена административная ответственность, привлечение к которой является обязательным условием перед применением уголовной ответственности», - добавили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Особый статус собираются придать местам массовых расстрелов на Зональном шоссе в Пскове
20 октября 2017
Особый статус собираются придать местам массовых расстрелов на Зональном шоссе в Пскове
Псковские хирурги осваивают уникальные методы оперативных вмешательств
20 октября 2017
Псковские хирурги осваивают уникальные методы оперативных вмешательств
Разобраться с дорогами, протекающей кровлей и мусорными контейнерами пообещал псковичам Иван Цецерский
20 октября 2017
Разобраться с дорогами, протекающей кровлей и мусорными контейнерами пообещал псковичам Иван Цецерский
«Европейскую» фотосессию провели участницы конкурса «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20 октября 2017
«Европейскую» фотосессию провели участницы конкурса «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковичи получат «Народное признание» с Tele2
20 октября 2017
Псковичи получат «Народное признание» с Tele2
Госавтоинспекция просит псковичей быть внимательнее на дорогах во время тумана
20 октября 2017
Госавтоинспекция просит псковичей быть внимательнее на дорогах во время тумана
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле
20 октября 2017
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле 1
С начала 2017 года более 300 млн рублей взыскали псковские приставы с должников
19 октября 2017
С начала 2017 года более 300 млн рублей взыскали псковские приставы с должников 3

Идет загрузка...