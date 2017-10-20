Около 600 псковичей-должников побывали на обязательных работах в этом году

11:29, 20 октября 2017, ПАИ

С начала 2017 года 599 должников-жителей Псковской области, получивших наказания в виде обязательных работ за административное правонарушение, полностью отработали свои наказания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Обязательные работы заключаются в выполнении в свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. При этом срок обязательных работ - исчисляется в часах, в течение которых должник, которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывает такие работы.

За аналогичный период прошлого года наказание в виде обязательных работ отбыли 459 должников.

В ведомстве напомнили, что если гражданин получил административный штраф, то он должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу (часть 1 статья 32.2 КоАП РФ). Если гражданин не сделал этого, в его действиях содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях. Санкции статьи предусматривают следующие виды наказания: удвоение штрафа, арест, обязательные работы. Какое именно наказание будет назначено, решает суд.

«Получить обязательные работы можно и за неуплату средств на содержание детей в течение двух месяцев, где также установлена административная ответственность, привлечение к которой является обязательным условием перед применением уголовной ответственности», - добавили в пресс-службе.