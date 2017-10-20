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Общество

Коммунальные службы Пскова готовы к уборке города в зимний период

35 единиц техники подготовлены к уборке Пскова в зимний период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление городского хозяйства администрации города.

На уборке улиц будут задействованы тракторы, погрузчики, самосвалы с пескоразбрасывающим оборудованием и другая техника трех подрядных организаций, работающих по муниципальному контракту.

Кроме того, заготовлено более 2000 тонн песчано-соляной смеси. Муниципальные контракты также предусматривают ручную уборку пешеходных дорожек, лестниц, мостиков, карманов под скамейками, памятников и памятных знаков.

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