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Общество

Псковичей от 18 до 40 лет приглашают на военную службу по контракту

Военный комиссариат Пскова и Псковского района продолжает набор граждан на военную службу по контракту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

В частности, псковичи могут отправиться служить в в/ч 29760 (Луга), в/ч 41493 (Псков, военный городок-3), 76 ДШД (Псков), в/ч 30734, в/ч 44440, в/ч 64055 (Остров, Псковская область), в/ч 34670, в/ч 91726 (Валуйки, Белгородская область), в/ч 12721 (Клинцы, Брянская область), в/ч 91711 (Богучар, Воронежская область), а также в воинские части Балтийского флота: в/ч 06017 (Балтийск, Калининградская область), в/ч 90151 (Гусев, Калининградская область), в/ч 54096 (Мулино, Нижегородская область), в/ч 31135 (Алабино, Московская область).

Основные требования: мужчины годные по состоянию здоровья, от 18 до 40 лет, отслужившие действительную военную службу, имеющие хорошую физическую подготовку, прошедшие профессионально-психологический отбор, проверку УМВД и ФСБ.

Дополнительную информацию можно получить  по адресу: Псков, улица Первомайская, 38, кабинет 19. Телефон 72-72-51.

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