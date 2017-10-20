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Общество

Госавтоинспекция просит псковичей быть внимательнее на дорогах во время тумана

В ближайшие дни в Псковской области сохранятся неблагоприятные погодные условия, в связи с чем Госавтоинспекция региона просит водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать предельную осторожность. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В ведомстве пояснили, что неблагоприятные метеорологические условия могут способствовать дорожно-транспортным происшествиям: во время осадков, тумана предметы визуально отдалены, скорость транспортных средств кажется значительно ниже. Также во время выпадения осадков значительно снижается коэффициент сцепления колёс с дорожным покрытием. 

Если во время поездки  внезапно появляется туман, следует включить габаритные фонари, двигаться с включенными фарами ближнего, а не дальнего света. Обязательно нужно пользоваться противотуманными фарами, если они имеются, но полезны они только в том случае, если правильно установлены и отрегулированы. Лучше отказаться от всевозможных резких маневров — перестроений, обгонов, опережений. Если возникла необходимость такого маневра, в первую очередь, любым способом необходимо предупредить водителя впереди идущего автомобиля. Следует также избегать внезапного и резкого торможения. Если необходимо остановиться, то скорость нужно снижать плавно, а после остановки обязательно включить аварийную сигнализацию.

В тумане расстояния искажены и возможны оптические обманы, водителям  зачастую кажется, что расстояние до впереди едущей машины больше, чем есть на самом деле. Поэтому при попадании в полосу тумана нужно обязательно снизить скорость и увеличить дистанцию с другими автомобилями.

 «Золотое» правило езды в тумане: скорость движения не должна превышать половины расстояния видимости. Например, при видимости 20 метров скорость должна быть не более 10 километров в час. Желательно, чтобы стёкла были опущены, так будут лучше слышны звуки с дороги.

В условиях недостаточной видимости водитель большую часть времени находится в состоянии повышенного эмоционального напряжения, поэтому он намного быстрее утомляется, чем обычно. Не нужно стараться как можно быстрее проехать ту местность, которую покрыл туман, лучше остановиться и переждать.

Пешеход в тумане, также как и в темное время суток, при движении по краю проезжей части обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами и соблюдать Правила дорожного движения.

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