Псковский ансамбль «Очелье» стал дипломантом двух фольклорных фестивалей

11:47, 20 октября 2017, ПАИ

Ансамбль русской народной песни «Очелье» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова стал обладателем двух дипломов на фестивалях «Золотые родники» и имени Ольги Сергеевой, которые прошли в Пскове и деревне Церковище Усвятского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе колледжа, в мероприятиях приняли участие коллективы из Ленинградской, Новгородской, Псковской и Тверской областей, Белоруссии, Латвии и Эстонии. Организатором является Псковский областной центр народного творчества при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.

На фестивале «Золотые родники» ансамбль колледжа исполнил обработку русской народной песни «Ой со вечора». На фестивале имени Ольги Сергеевой в исполнении «Очелья» прозвучала масленка «Ой вился хмель», частушки «Усвятского».

«В составе ансамбля «Очелье» - студенты специализации «Этнохудожественное творчество». Аранжировки большей части песен, ставших визитной карточкой молодёжного фольклорного коллектива, выполнены его художественным руководителем – Верой Кагазежевой», - рассказали в колледже.

Напомним, что народный коллектив, ансамбль русской народной песни «Очелье» создан в 1989 году на базе Псковского культурно-просветительного училища. Ансамбль является одним из ведущих творческих коллективов, представляющих в разные годы Псковскую область на всероссийском и международном уровне - в Италии, Франции, Германии, Испании, Эстонии.